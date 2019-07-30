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الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت خلال عام "2012 -2013" ، وقبل ذلك أزمة كبيرة في نقص أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين، نظرا لطبيعة الطقس الشديد وإغلاق الموانئ البحرية خلال فصل الشتاء.

وأضاف خلال كلمته في جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية تقوم بدراسة كافة الأزمات والقضايا الهامة قبل اتخاذ أي قرارات. موضحا أن قدرات الدولة على دراسة الأزمات تساعد علي تخفيض تأثير الأزمات بشكل كبير .

وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية ، جاء بعد دراسة مكثفة من قبل الدولة ، وذلك من أجل توافر كافة المواد للمواطنين.

وتابع :" لجنة إدارة الأزمات قامت بدراسة ارتفاع أسعار المواد البترولية بتقنية شديدة قبل اتخاذ القرار ".

يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.

ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

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