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أخبار البلد

قبل انطلاقها الأربعاء | 7 مطالب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

عبير أحمد
عبير أحمد

تابعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، استعدادات أولياء الأمور لـ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل من الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي، المقرر انطلاقها بعد غد الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري.

وناشدت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، الطلاب وأولياء أمورهم، بضرورة الاستعداد لـ امتحانات الترم الثاني 2024 وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ الملائم للمذاكرة داخل الأسرة .

وأكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور أنها رصدت مطالب أولياء الأمور الخاصة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، أن أبرز مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 ، هي :

  • مراعاة تناسب الاسئلة مع زمن الامتحان
  • الدقة في التصحيح
  • أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 فى المنهج الذي تم الانتهاء من تدريسه في الترم الثاني
  • حسن تعامل المراقبين مع الطلاب وتوفير جوا هادئا وخاليا من التوتر داخل اللجان
  • أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 سهلة وخالية من الأسئلة المعقدة والغريبة
  • توفير التهوية الجيدة والمراوح في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024
  • أن تركز اسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 على الأجزاء الأولى من المنهج

وكان قد أصدر  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  تعليمات عاجلة لمديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية  بخصوص امتحانات الترم الثاني 2024  شدد خلالها على الإلتزام بما يلي :

  • سرية الامتحانات: مسئولية المدير العام و الوكيل .
  • عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .
  • تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمرور على مقار لجان الامتحانات، (قبل الامتحانات ،
    وليس اثناء الامتحانات) ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات .
  • التأكد من نظافة الفصول والديسكات ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية (بالنسبة لطلبة الإعدادية
    والصف الأول والثانى الثانوى) .
  • الإنتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة للمرافق دورات المياة .
    الكهرباء - الأثاث .. إلخ) تفادياً لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات .
  • التواصل مع السادة رؤساء الأحياء والإبلاغ عن أى إشغالات بمحيط وأسوار المدارس مقار اللجان والطرق المؤدية لها .
  • تشكيل غرفة عمليات الإدارة (المدير العام + الوكيل + مدير التعليم الثانوى + موجه أول المادة +
    مسئول التطوير + مسئول الأمن + عضو قانوني) .
  • تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش مع عمل محضر إثبات حالة لإى طارىء يحدث أثناء الإمتحانات .
  • موافاة غرفة العمليات بالمديرية بموقف الغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة وتحديث
    الموقف عند اللزوم (للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى ) .
  • ممنوع تداول أى بيانات أو نتيجة أو إحصاءات خاصة بالإمتحانات لأى جهة إلا بعد إعتمادها وورود
    فاكس من المديرية بالإعلان . مدير المديرية مباشرة).
  • التبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها .
  • يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة الموجودة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية.
  • مراعاة إنتقاء رؤساء لجان سير إمتحانات الإعدادية .
  • إعلان جداول الإمتحانات للطلبة فى أماكن ظاهرة وواضحة .
  • الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى .
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