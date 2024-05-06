قبل انطلاقها الأربعاء | 7 مطالب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

تابعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، استعدادات أولياء الأمور لـ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل من الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي، المقرر انطلاقها بعد غد الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري.

وناشدت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، الطلاب وأولياء أمورهم، بضرورة الاستعداد لـ امتحانات الترم الثاني 2024 وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ الملائم للمذاكرة داخل الأسرة .

وأكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور أنها رصدت مطالب أولياء الأمور الخاصة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، أن أبرز مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 ، هي :

مراعاة تناسب الاسئلة مع زمن الامتحان

الدقة في التصحيح

أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 فى المنهج الذي تم الانتهاء من تدريسه في الترم الثاني

حسن تعامل المراقبين مع الطلاب وتوفير جوا هادئا وخاليا من التوتر داخل اللجان

أن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 سهلة وخالية من الأسئلة المعقدة والغريبة

توفير التهوية الجيدة والمراوح في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024

أن تركز اسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 على الأجزاء الأولى من المنهج

وكان قد أصدر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات عاجلة لمديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بخصوص امتحانات الترم الثاني 2024 شدد خلالها على الإلتزام بما يلي :