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رياضة

صدمة فى بورسعيد.. الاصابة تبعد نجم المصري 3 شهور عن الملاعب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:22 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أثبتت الفحوصات والأشعة التشخيصية التي أجراها كريم العراقي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اصابته بالتواء شديد في كاحل القدم الأمر الذي يستلزم وضع قدمه في الجبس لنحو ستة أسابيع على أن يخضع بعدها لجلسات التأهيل التي تستمر لنحو ستة أسابيع أخرى لتصل مدة غياب اللاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر كاملة.

كان اللاعب قد أصيب بكدمة قوية للغاية خلال مباراة المصري وبورفؤاد الودية التي جرت أول أمس الأمر الذي استلزم تغييره قبل اجراءه للعديد من الفحوصات والأشعة التشخيصية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى وهي التي انتهت الى تأكد غيابه ووضع قدمه في الجبس.

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