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مؤتمر الشباب.. هيئة المحكمين تخرج بتوصيات جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:25 م
صدى البلد
محمود محسن
قام هيئة المحكمين بالتأكيد على توصيات  جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية على هامش مؤتمر الشباب السابع، بمنظومة الإصلاح الإقتصادي من عام 2014 إلى عام 2019 فقد اتخذت الحكومة إجراءات تقشفية وخفض الإنفاق الحكومي وخفض المصروفات خاصة الباب الثاني للسلع والخدمات والرابع الخاص بالدعم وصولا إلى الباب السادس كالأصول غير المالية والإستثمار.

وأضافت هيئة المحكمين خلال مؤتمر الشباب السابع اقتراح تحويل هيكل الدين العام إلى القروض طويلة الأمد والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لخلق الاستثمارات وفرص العمل ورفع مستوى المعيشة.

وتابع هيئة المحكمين أنه تم توسيع برامج الشمول المالى بما يزيد من الإقرارات الضريبية بالدولة والعمل على تعزيز الصورة الذهنية لمصر من الخارج وصولا إلى الدور الاقليمى والدولى .

وأشارت هيئة المحكمين أنه أيضا تم بناء مجلس مصرى للقوى الناعمة يضم كافة الوزارات ودورها بناء تصور عن الدولة المصرية بالخارج

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