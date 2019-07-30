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الرئيس السيسي: مافيش دولة كل مبانيها طوب أحمر ويبدو إننا رضينا بالقبح .. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عمرو ممدوح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما أنجزته الدولة المصرية، وبدون مبالغة، رائع وعظيم جدا مشيرا إلى أن كل قطاع بالدولة تقرر الدخول فيه تجد الأمور صعبة.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يوجد دولة كل مبانيها "طوب أحمر"، ويبدو أننا رضينا بالقبح ونسينا الحسن".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري كان شعبا ثائرا، وأي إجراءات إصلاحية، كان من الوارد الاعتراض عليها من جانب المواطنين.

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