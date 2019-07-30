أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 30-7-2019.. الظهور الأول لـ محمود متولي في الجزيرة

نشرت أخبار الرياضة اليوم العديد من المعلومات والأحداث الجديدة عن النادي الأهلي، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 30-7-2019.