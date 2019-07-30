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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 30-7-2019.. الظهور الأول لـ محمود متولي في الجزيرة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:26 م
الأهلي
الأهلي
عمرو ابوبكر
نشرت أخبار الرياضة اليوم العديد من المعلومات والأحداث الجديدة عن النادي الأهلي، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 30-7-2019.

- أحمد صلاح حسني يكشف عن رأيه في صفقة محمود متولي للنادي الأهلي

نشر الفنان أحمد صلاح حسني تعليقا على تعاقد النادي الأهلي مع مدافع النادي الإسماعيلي محمود متولي، وذلك عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر" مشيدا بالصفقة التي وصفها بالمفيدة للنادي الأهلي.

- جهاز الأهلي يستقر على قيد متولي وديانج في القائمة الأفريقية

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، على قيد الثنائي الجديد محمود متولي والمالي أليو ديانج في قائمة الأهلي الإفريقية استعدادا للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

- شاهد.. ملخص لمسات وأهداف محمود متولي لاعب الأهلي الجديد

أعلن النادى الأهلى التعاقد بشكل رسمى مع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 سنوات.

- رسميا.. المصرى البورسعيدى يضم حاتم وكارلوس من الأهلى

حسم مسئولو النادى المصرى البورسعيدى ضم أحمد حاتم وأحمد خالد كارلوس، لاعبي فريق شباب كرة القدم بالنادى الأهلى، بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- شاهد| الظهور الأول لـ محمود متولي بـ الفانلة الحمراء فى الأهلى

وصل محمود متولي، لاعب الأهلي الجديد إلى مقر النادي بالجزيرة بعد التوقيع رسميًا للأهلي.

- فوائد داخل الملعب وخارجه.. لماذا محمود متولى أهم صفقات الأهلى في الصيف

أعلن النادى الأهلى التعاقد بشكل رسمى مع محمود متولى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 سنوات.

- عماد السيد: الدوري سُرق من الزمالك.. وهذا سبب خطأئي أمام الأهلي

أكد عماد السيد حارس مرمى الزمالك المنضم حديثا إلى الاتحاد السكندري، أن الدوري تمت سرقته من الأبيض هذا الموسم.

- إكرامي يؤدي تدريبات جري وجلسات في الجيم بـ الأهلي

يواصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي في ملعب التتش الذي يشمل الجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

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