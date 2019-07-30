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رياضة

إكرامي يؤدي تدريبات جري وجلسات في الجيم بـ الأهلي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:42 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي في ملعب التتش الذي يشمل الجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع شريف إكرامي خطوة كبيرة في طريق عودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، من خلال تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي التي تستغرق أسبوعين.

يعود شريف إكرامي للتدريبات عقب عودة الأهلي من السودان، وخوض مباراة الذهاب أمام فريق «اطلع برة» في ذهاب دور الـتمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الجنوب سوداني "اطلع بره" في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020 أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من أغسطس.

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