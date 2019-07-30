جهاز الأهلي يستقر على قيد متولي وديانج في القائمة الأفريقية

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، على قيد الثنائي الجديد محمود متولي والمالي أليو ديانج في قائمة الأهلي الإفريقية استعدادا للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويلعب الأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بصفته بطل الدوري الممتاز، برفقة الزمالك الوصيف، فيما يشارك فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.





وأعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي، بعد إتمام التعاقد مع اللاعب المالي أليو ديانج في الخامس من الشهر الجاري، قادما من نادي مولودية الجزائر.



