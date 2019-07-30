ممثل وزير المالية بنموذج المحاكاة: المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الجنيه يستعيد قوته

قالت هبة الله حسان، ممثل وزير المالية، بحكومة نموذج محاكاة الدولة المصرية، إن المؤشرات الاقتصادية، تؤكد أن الجنيه المصري بدأ يستعيد قوته مرة أخرى خلال الفترة الماضية.



وأضافت خلال جلسة نموذج المحاكاة بالمؤتمر الوطني السابع للشباب أن نجاح الدولة المصرية في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة 2%، يعني نقطة تحول جديدة في الجانب الاقتصادي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه على أي حكومة وضع الرأي العام في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار هام يتعلق بقضية شائكة، ومن ثم العمل على تخفيف آثاره وتبعاته وأضاف أن عدم قدرة الدولة في السنوات الماضية على التعامل مع الرأي العام، أجل الإصلاح الاقتصادي لمدة 40 عامًا، مشددا علي أن كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذناها، كانت في ظروف استثنائية، حيث أن مصر شهدت ثورتين في ثلاث سنوات فقط.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلي أن ما أردته هو إعادة بناء الشعور بالثقة مرة أخرى لدى الشعب المصري حتى يستطيع بناء دولته في المستقبل.



وأوضح الرئيس أن الشعب المصري سبب الشرف لي أمام العالم أجمع لقوة احتماله ومساندته للإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة تبعاتها، مشددا علي أن المشروعات التي قمنا بها خلال الفترة الماضية وفرت ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل.