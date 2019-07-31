الأمير هاري يظهر في فيديو نادر مع جدته الملكة بهذه المناسبة.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى إكسبريس البريطانية مقطع فيديو نادرًا يظهر الأمير هاري بصحبة جدته ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، أثناء حضورهما حفل زفاف الأمير أندرو على سارة فيرجسون.





ظهرت إليزابيث الثانية وهى تحاول اللحاق بحفيدها الذى كان يبلغ من العمر 4 أعوام أثناء الحفل فى عام 1986، بالتزامن مع اقتراب ذكرى زواج أندرو وسارة.





وحاولت اليزابيث إبعاد هاري الصغير عن خط سير العربات التى كانت تحمل العروسين، منعًا لإصابته بأى أذى.





وظهر فى الفيديو شقيقة الملكة الأميرة مارجريت، بالإضافة لوالدة هاري الراحلة الأميرة ديانا التى كانت تسير خلف حماتها وابنها.



