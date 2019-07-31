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رياضة

سيد عبدالحفيظ يفتح النار على منتقدي فوز الأهلي بـ الدوري الممتاز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:45 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
انتقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من يُرجع فوز الفريق الأحمر بالدوري المصري إلى تأجيل مبارياته.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة MBC مصر: "من يتحدث عن صفقات يناير وتأجيل المباريات للأهلي يقول كلام للاستهلاك المحلي، ليخبرني أحد بالحقيقة، كم مباراة لعبها الأهلي بعد صفقات يناير؟ لعبنا ضد الإسماعيلي والمصري دون صفقات".

وأوضح سيد عبد الحفيظ "الفرق التي لعبنا ضدها قبل صفقات يناير لعبت ضد الخصم وعطلته، مثل المقاولون العرب والنجوم، الأهلي تغلب على الجميع بشخصيته، حين نصل لـ 74 أو 76 نقطة نفوز بالدوري، هذا ما حدث في السنوات الأربعة الماضية مع مارتن يول وحسام البدري وفي الموسم الحالي".

واستطرد سيد عبد الحفيظ "شخصية الأهلي ظهرت في آخر 8 مباريات للفريق، ضد المصري وطلائع الجيش والنجوم وإنبي وسموحة والإسماعيلي والمقاولون العرب والزمالك، كنا نحتاج للفوز في كل هذه المباريات، وفزنا في 7 وتعادلنا واحدة، تلك الفترة تعثر الخصم ضد الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة وخسر ضدنا وضد المصري، أي أنه فقد حوالي 16-17 نقطة".

وواصل سيد عبد الحفيظ تصريحاته: "من يتعرض للضغوط ويتغلب عليها هو من يظهر بالدوري، بيراميدز خلق منافسة في الدوري، الوضع في الموسم المقبل سيكون مختلفا للغاية، في الموسم الحالي كانت هناك الكثير من الأشياء التي تحدث خارج الملعب مثل التصريحات والانفعالات والتحديات".

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