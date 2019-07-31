حيرت الكثيرين.. أسرع طرق إنشاء GIF على هاتفك أو الكمبيوتر

يتم استخدام صور GIF أكثر من أي وقت مضى من قبل الناس للتعبير عن أنفسهم من خلال هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر لديهم، خاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذا نقدم لك أفضل طريقة لتحويل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى GIF.





هناك عشرات الطرق التي يمكنك بها إنشاء GIF على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون استخدام فوتوشوب.





إنشاء GIF عبر الإنترنت





تتخصص الكثير من المواقع في تحويل مقطع فيديو أو مجموعة من الصور إلى GIF، لكن أفضل موقع عملي تم رصده من قبل موقع Cnet التقني هو ezgif.com"" فهو واضح تمام، كما أنه يعمل أيضًا على هاتف أو كمبيوتر.





طرق التحويل





أولًا: اذهب للموقع، يوجد في الجزء العلوي من الموقع بعض الأدوات التي تتيح لك إنشاء GIF أو تعديل واحدة موجودة، انقر فوق الزر video to GIF"" ثم انقر فوق الزر "choose file" لتحديد الفيديو الذي تريده، بعد ذلك انقر فوق الزر الأزرق لتحميل الفيديو، يمكنك مراقبة تقدم عملية التحميل في أسفل نافذة المتصفح، بمجرد الانتهاء من ذلك، سترى نافذة تشغيل مع الفيديو الخاص بك فيه.





يمكنك ضبط الطول ودقة ومعدل الإطار، كل تلك الأشياء ستؤثر على حجم ملف GIF الخاص بك، إذا كنت لا ترغب في إجراء أي تعديلات فاضغط على Save، وقد انتهيت، كما يمكنك تحديد أوقات البدء والانتهاء، وكذلك يمكنك تخصيص GIF الخاص بك: قصه، تغيير حجمه، تدويره وإضافة تأثيرات.





وهناك بعض الطرق الأخرى لإنشاء أو تحويل المقاطع الخاصة بك إلى GIF، يوجد في متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play العشرات من التطبيقات لتحويل الفيديو إلى GIF، لكن التطبيق المفضل هو Giphy، حيث يمكنك إنشاء GIF وكذلك نشره للجمهور ليستخدمه ومشاركته.





وللبدء ، افتح التطبيق وانقر على علامة (+) في الأسفل، يمكنك تسجيل مقطع فيديو من نقطة الصفر أو استخدام مقطع موجودًا من هاتفك.





وإذا كنت تملك هاتف Samsung Galaxy من نوع S8 أو أحدث، فيمكنك إنشاء GIF باستخدام Edge، حيث توجد أداة على لوحة Edge يمكنها إنشاء GIF من كل ما هو موجود على الشاشة، فبالضغط عليها تظهر شاشة صغيرة مزودة بزر "تسجيل"، يمكنك ضبطها على فيديو أثناء تشغيله والبدء في تسجيل GIF.



