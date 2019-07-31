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كاميرات المراقبة ترصد لحظة انحراف قطار بضائع عن مساره في التشيك.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:02 ص
لحظة سقوط القطار
لحظة سقوط القطار
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطار بضائع في جمهورية تشيك أثناء انحنائه عن مساره وسقوطه.

نشرت وكالة روسيا ليوم مقطع تداوله رواد التواصل الاجتماعي حول العالم لقطار بضائع أثناء اعوجاجه بسبب الحمولة الزائدة التي كان يحملها وتسببت في ميل القطار.

لم يتحمل القطار ذلك الإعوجاج و إنحرف عن مساره و سقط من فوق القضبان ، و سقطت معه كل البضائع التي كان يحملها.

جدير بالذكر أن كاميرات المراقبة في المكان رصدت ذلك الحادث و يذكر أن معظم البضائع كانت من المسحوق الجيري الأبيض الذي كان في طريقه إلى جمهورية التشيك.

















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