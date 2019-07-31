ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 قروش تراجعا في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:55 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
آية الجارحي
تراجع سعر صرف الريـال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 31-7-2019، بنحو 3 قروش، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019 في بنكي:" عودة، الأهلي الكويتي" 4.41 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصري الخليجي، الأهلي المصري، قناة السويس، مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، 4.40 جنيه للشراء و 4.44 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنكي: "الشركة المصرفية العربية الدولية، كريدي أجريكول" 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدولي العربي الأفريقي الدولي" 4.38 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل 4.37 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وفي البركة 4.43 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع، وفي التعمير والإسكان سجل 4.33 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

بـ فستان فضي لامع.. إطلالة وزيرة الاستثمار أثناء حضورها حفل خطوبة

إخلاء محطة مترو.. انفجار في عقار بالعاصمة البريطانية لندن

سوق السيارات المستعملة.. أسعار دايهاتسو تيريوس بعد التخفيضات.. فيديو

نصائح لصوص سابقين.. أفضل الأماكن لإخفاء ممتلكاتك الثمينة عند السفر أو الخروج من المنزل

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها