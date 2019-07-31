3 قروش تراجعا في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019

تراجع سعر صرف الريـال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 31-7-2019، بنحو 3 قروش، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-7-2019 في بنكي:" عودة، الأهلي الكويتي" 4.41 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصري الخليجي، الأهلي المصري، قناة السويس، مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، 4.40 جنيه للشراء و 4.44 جنيه للشراء.



وبلغ سعر الريال السعودي في بنكي: "الشركة المصرفية العربية الدولية، كريدي أجريكول" 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدولي العربي الأفريقي الدولي" 4.38 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية، سجل 4.37 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، وفي البركة 4.43 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع، وفي التعمير والإسكان سجل 4.33 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

