تعرف إيه عن البامبوزيا.. فاكهة غريبة شكل الزيتون وطعم الكريز

فاكهة استوائية غريبة، لها شكل الزيتون وطعم الكريز وتحتوي على بذر صغير الحجم كالعنب، اسمها الشائع «بامبوزيا»، أو «الجمبولان»، فيما تتعدد الأسماء التي يطلقها محبو هذه الفاكهة عليها مثل «كامبوزه»، أو «عنيب»، أو «كمبوز».





لاحظ محبو هذه الفاكهة عدم وجودها في مصر منذ أكثر من 20 عاما، ومنهم محمد حسن الذي نشر صورة طبق ممتلئ بهذه الفاكهة وكتب عليها: "الفاكهة دي أعرفها باسم بامبوزيا ياريت اللي يعرفلها اسم تاني يقول، هو نفس تكوين الزيتون لكن مسكر وطعمه قريب من الكريز ومش لاقيه في مصر من 20 سنة".





أكثر من 3 آلاف شخص علقوا على هذه الصورة وأوضحوا له أنها ما زالت موجودة في مصر ولكن في المناطق الحارة كأسوان وبلاد الصعيد، وكتبت شيماء دهب: "ده صفصاف وموجود منه كتير في أسوان وبيقولوا عليه بامبوزيا".





أكد أبو المكارم أنها ما زالت في أسوان وموجودة أيضا في الواحات، وكان يطلق عليه في صغره اسم «التوت الأسود»، موضحا أنه يتسبب في تغيير لون الملابس ببقع بنفسجية اللون.





ينتشر وجود «البامبوزيا» في صعيد مصر والبلاد المحيطة بها كالسودان، كما أوضح عبدالحميد السحار "اسمها بامبوزيا وموجودة في السودان بكثرة"، متابعا أنهم يلقبونها باسم «زونيا».



