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تعرف إيه عن البامبوزيا.. فاكهة غريبة شكل الزيتون وطعم الكريز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:03 ص
فاكهة البامبوزيا
فاكهة البامبوزيا
أماني إبراهيم
فاكهة استوائية غريبة، لها شكل الزيتون وطعم الكريز وتحتوي على بذر صغير الحجم كالعنب، اسمها الشائع «بامبوزيا»، أو «الجمبولان»، فيما تتعدد الأسماء التي يطلقها محبو هذه الفاكهة عليها مثل «كامبوزه»، أو «عنيب»، أو «كمبوز».

تعرف إيه عن البامبوزيا..
لاحظ محبو هذه الفاكهة عدم وجودها في مصر منذ أكثر من 20 عاما، ومنهم محمد حسن الذي نشر صورة طبق ممتلئ بهذه الفاكهة وكتب عليها: "الفاكهة دي أعرفها باسم بامبوزيا ياريت اللي يعرفلها اسم تاني يقول، هو نفس تكوين الزيتون لكن مسكر وطعمه قريب من الكريز ومش لاقيه في مصر من 20 سنة".

تعرف إيه عن البامبوزيا..
أكثر من 3 آلاف شخص علقوا على هذه الصورة وأوضحوا له أنها ما زالت موجودة في مصر ولكن في المناطق الحارة كأسوان وبلاد الصعيد، وكتبت شيماء دهب: "ده صفصاف وموجود منه كتير في أسوان وبيقولوا عليه بامبوزيا".

تعرف إيه عن البامبوزيا..
أكد أبو المكارم أنها ما زالت في أسوان وموجودة أيضا في الواحات، وكان يطلق عليه في صغره اسم «التوت الأسود»، موضحا أنه يتسبب في تغيير لون الملابس ببقع بنفسجية اللون.

تعرف إيه عن البامبوزيا..
ينتشر وجود «البامبوزيا» في صعيد مصر والبلاد المحيطة بها كالسودان، كما أوضح عبدالحميد السحار "اسمها بامبوزيا وموجودة في السودان بكثرة"، متابعا أنهم يلقبونها باسم «زونيا».

تعرف إيه عن البامبوزيا..
وتنمو شجرة «البامبوزيا» في الطقس الحار كالمناطق التي تقع في المناخات المدارية وشبه المدارية وكانت تستخدم أوراق هذه الشجرة في الطب الصيني قديما، وتعد هذه الشجرة مقاومة للجفاف، وتتعدد فوائد الثمار الخاصة بها فشجرة «البامبوزيا» تستخدم في الزينة، أما أزهارها فلها عطر مميز، فضلا عن ثمارها ذات المزاق الرائع وتحتوي أيضا على فيتامين سي وإيه.

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