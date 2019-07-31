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رياضة

مرتضى منصور يكشف كواليس عودة شيكابالا لـ الزمالك وهجوم عنيف على أحمد ناجي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:16 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوجيه انتقادات حول الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول طلبه من محمود عبد الرازق شيكابالا تولي منصب مدير الكرة في الفريق.

وأوضح رئيس الزمالك أنه لم يتحدث مع شيكابالا في الفترة الماضية إلا بعد الاتفاق على عودته إلى النادي.

ووجّه رئيس الزمالك انتقادات لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب واتهمه بالتسبب في إصابة جنش بسبب الأحمال الزائدة، في حين أن مدرب حراس المنتخب كان " بيأكل " الشناوي.

وأوضح أن محمد الشناوي شال خمسة أهداف في مباراة صن داونز ولكنه لجأ للسحر بعد ذلك لعدم تلقي أهداف في مرماه.

ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.

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