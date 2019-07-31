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رياضة

صفقة جديدة.. لاعب ليرس البلجيكي ينضم لـ نادي بيراميدز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:17 م
صدى البلد
نور عادل
انضم دودي الجباس لاعب ليرس البلجيكي ووادي دجلة إلى صفقات نادي بيراميدز بعد توقيعه اليوم رسميا على عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني بانهاء الصفقة بنجاح ويلحق اللاعب بمعسكر فريقه للاستعداد مع باقي زملاءه للموسم الجديد.

وعبر اللاعب عن سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي.

ولعب دودو الجباس لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافا لوادي دجلة في الدوري المصري، كما استدعي ١٥ مرة للمنتخب الوطني الأول.

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