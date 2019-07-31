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رياضة

ببنطلون جينز مقطع.. نجم بيراميدز يستعرض سيارته الجديدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:44 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صورة جديدة لة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مع سيارته الجديدة .



وظهر نبيل عماد دونجا ببنطلون جينز مقطع وهو يستعرض عربتة المرسيدس الجديد .


ولاقت الصور اعجاب عدد كبير من متابعية عبر انستجرام .

يذكر ان احمد نبيل دونجا قد شارك مع منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية الماضية.

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