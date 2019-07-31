ببنطلون جينز مقطع.. نجم بيراميدز يستعرض سيارته الجديدة

نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صورة جديدة لة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مع سيارته الجديدة .







وظهر نبيل عماد دونجا ببنطلون جينز مقطع وهو يستعرض عربتة المرسيدس الجديد .





ولاقت الصور اعجاب عدد كبير من متابعية عبر انستجرام .



يذكر ان احمد نبيل دونجا قد شارك مع منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية الماضية.