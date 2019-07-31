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منسق حياة كريمة في أسيوط يكشف عن الاحتياجات الأساسية للمحافظة..فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:32 م
الرئيس السيسي ومنسق
الرئيس السيسي ومنسق المبادرة في أسيوط
ندى فتح الله
قال خالد جمال عبد الناصر، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط، إن المبادرة على مستوى المحافظة تحظى بالنصيب الأوفر، حيث تحتل 50% من الاهتمام بسبب عدد القرى الأكثر فقرًا.

وتابع "عبد الناصر" خلال المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع، المُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه فور إعلان المبادرة في يناير الماضي، قام فريق الرصد الميداني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بعمل بحث ميداني عن احتياجات المحافظة.

واشار "عبد الناصر" إلى أنه من خلال البحث وجدوا أن هناك 3 احتياجات أساسية تفتقر إليها المحافظة؛ البنية التحتية ومدى جودتها، منظومة الخدمات ومدى توافرها، وتوفير سكن كريم للمواطن من خلال رفع كفاءة المنازل الأكثر فقرًا.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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