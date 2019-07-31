علي جمعة يوضح حكم أداء صلاة قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه يجوز لمن يريد قيام الليل في الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما كان يفعل في التراويح حتى يتم استغلال هذه الأيام المباركات ومضاعفة الأجر.



وأضاف جمعة في إجابته عن سؤال ورد الى صفحته الرسمية ، يقول صاحبه : " هل يجوز قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة على غرار شهر رمضان ؟ " . لو أن المسجد فعل ذلك فلا حرج، ويجب الحرص على الدعاء في هذه الأيام عند الإفطار وفي الصلاة وفي قيام الليل".



وأوضح أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، وفي حديث آخر: "إني أرجو أن يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى مقبلة"، ويقول مفسرو الحديث إن رجاء النبي مستجاب فلنحرص على صيام هذا اليوم .



يذكر ان السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة غدا الخميس لتحديد غرة شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وأول ايام عيد الأضحى المبارك .