كاتي بيري تخسر قضية سرقتها للحن أغنية Dark House

اتُهمت المغنية الأمريكية كاتي بيري بسرقة لحن أغنية Dark house من لحن أغنية راب مسيحية Joyful noise للمرنم ماركوس غراي.



ورفع المرنم ماركوس غراي دعوى علي المغنية الأمريكية كاتي بيري مصرحًا بأن الايقاع والخط الموسيقي مسروق.



وطالبت لجنة التحكيم الأمريكية التي نظرت الدعوى المغنية كاتي بيري بدفع غرامة مالية لـ ماركوس غراي تعويضًا عن السرقة.



من جهة أخري، صرح محامي بيري بأن هذا اللحن يعتبر من عناصر الموسيقية الأساسية التي تشترك بين جميع المغنين.



يذكر أن كاتي بيري مغنية أمريكية وكاتبة أغاني وممثلة نشأت في كاليفورنيا، في بلدة سانتا باربارا، وعاشت في كنف عائلة مسيحية حيث كان والداها قسيسين؛ لذلك كبرت على سماع الأغاني والموسيقى الدينية المسيحية.