موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول.. الظهور الأول لـ محمد عواد بتيشرت الزمالك.. ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الاربعاء.
بعد العودة.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول
نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر استوري انستجرام من تدريباته مع فريق ليفربول.
أظهرت التاتو على كتفها.. شاهد منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي صورة على حسابها بموقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث تقضي عطلتها الصيفية.
نجيب ساويرس يسخر من زيادة الإجازات في السنة
مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد متابعيه عبر تويتر عن كثرة الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة.
بنظارة شمس وسلسلة.. أحمد داود يستمتع بقضاء عطلته
نشر الفنان أحمد داود صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير إنستجرام وهو يقضى عطلته بالبرتغال.
بإطلالة بيضاء.. روجينا تبهر متابعيها
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها من "فوتوسيشن" عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".
ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها لحلقتها مع منى الشاذلي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، برومو حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في الموسم الجديد.
إيه الحلاوة دي.. منة فضالي تغازل أحمد السعدني
نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وهو يستمتع بعطلته الصيفية على أحد الشواطئ.
سماح أنور عن انتشار الطريشة في التجمع فرحانة فيكم جدا
أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.
ببنطلون جينز مقطع.. نجم بيراميدز يستعرض سيارته الجديدة
نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صورة جديدة لة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مع سيارته الجديدة .
شاهد.. الظهور الأول لـ محمد عواد بتيشرت الزمالك
نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الجديد المنتقل من الإسماعيلي صورة لة عبر انستجرام بتيشرت نادي الزمالك.
شوبير يشيد بصفقات الزمالك
كتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقا على صفقات الزمالك للموسم القادم مشيدا بهذه الصفقات.
أحمد شوبير: الأهلي فتح باب الصفقات لهذا اللاعب
أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي انتهي من ضم لاعبين جديدين في الميركاتو الصيفي هما محمود متولي وأليو ديانج.
محمد أبو جبل يظهر بتيشرت الزمالك في ميت عقبة
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "إنستجرام" صورة لحارس مرمى الفريق الجديد محمد أبوجبل بعد التعاقد معه من سموحة.
الظهور الاول لـ كريم بامبو بتيشرت الزمالك
تعاقد نادي الزمالك مع كريم بامبو لاعب نادي الزمالك الجديد قادما من الاسماعيلي.
أول ظهور لأشرف بن شرقي بتيشرت الزمالك
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر إنستجرام صورة للاعب الزمالك الجديد أشرف بن شرقي والمنتقل من نادي الهلال السعودي.
بعد العودة.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول
نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر استوري انستجرام من تدريباته مع فريق ليفربول.
أظهرت التاتو على كتفها.. شاهد منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي صورة على حسابها بموقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث تقضي عطلتها الصيفية.
نجيب ساويرس يسخر من زيادة الإجازات في السنة
مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد متابعيه عبر تويتر عن كثرة الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة.
بنظارة شمس وسلسلة.. أحمد داود يستمتع بقضاء عطلته
نشر الفنان أحمد داود صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير إنستجرام وهو يقضى عطلته بالبرتغال.
بإطلالة بيضاء.. روجينا تبهر متابعيها
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها من "فوتوسيشن" عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".
ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها لحلقتها مع منى الشاذلي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، برومو حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في الموسم الجديد.
إيه الحلاوة دي.. منة فضالي تغازل أحمد السعدني
نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وهو يستمتع بعطلته الصيفية على أحد الشواطئ.
سماح أنور عن انتشار الطريشة في التجمع فرحانة فيكم جدا
أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.
ببنطلون جينز مقطع.. نجم بيراميدز يستعرض سيارته الجديدة
نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صورة جديدة لة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مع سيارته الجديدة .
شاهد.. الظهور الأول لـ محمد عواد بتيشرت الزمالك
نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الجديد المنتقل من الإسماعيلي صورة لة عبر انستجرام بتيشرت نادي الزمالك.
شوبير يشيد بصفقات الزمالك
كتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقا على صفقات الزمالك للموسم القادم مشيدا بهذه الصفقات.
أحمد شوبير: الأهلي فتح باب الصفقات لهذا اللاعب
أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي انتهي من ضم لاعبين جديدين في الميركاتو الصيفي هما محمود متولي وأليو ديانج.
محمد أبو جبل يظهر بتيشرت الزمالك في ميت عقبة
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "إنستجرام" صورة لحارس مرمى الفريق الجديد محمد أبوجبل بعد التعاقد معه من سموحة.
الظهور الاول لـ كريم بامبو بتيشرت الزمالك
تعاقد نادي الزمالك مع كريم بامبو لاعب نادي الزمالك الجديد قادما من الاسماعيلي.
أول ظهور لأشرف بن شرقي بتيشرت الزمالك
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر إنستجرام صورة للاعب الزمالك الجديد أشرف بن شرقي والمنتقل من نادي الهلال السعودي.