موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح في تدريبات ليفربول.. الظهور الأول لـ محمد عواد بتيشرت الزمالك.. ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الاربعاء.نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر استوري انستجرام من تدريباته مع فريق ليفربول.نشرت الفنانة منة فضالي صورة على حسابها بموقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث تقضي عطلتها الصيفية.مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد متابعيه عبر تويتر عن كثرة الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة.نشر الفنان أحمد داود صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير إنستجرام وهو يقضى عطلته بالبرتغال.نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها من "فوتوسيشن" عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، برومو حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في الموسم الجديد.نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وهو يستمتع بعطلته الصيفية على أحد الشواطئ.أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز صورة جديدة لة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مع سيارته الجديدة .نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الجديد المنتقل من الإسماعيلي صورة لة عبر انستجرام بتيشرت نادي الزمالك.كتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقا على صفقات الزمالك للموسم القادم مشيدا بهذه الصفقات.أعلن الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي انتهي من ضم لاعبين جديدين في الميركاتو الصيفي هما محمود متولي وأليو ديانج.نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "إنستجرام" صورة لحارس مرمى الفريق الجديد محمد أبوجبل بعد التعاقد معه من سموحة.تعاقد نادي الزمالك مع كريم بامبو لاعب نادي الزمالك الجديد قادما من الاسماعيلي.نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر إنستجرام صورة للاعب الزمالك الجديد أشرف بن شرقي والمنتقل من نادي الهلال السعودي.