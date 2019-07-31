ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سماح أنور عن انتشار ثعبان الطريشة في التجمع: وحياة ربي فرحانة فيكم جدا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:43 م
صدى البلد
القسم الميداني
أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة. 

وقالت سماح أنور عبر صفحتها علي فيس بوك: "ربنا ماخلقش حاجة مالهاش لازمة .... مبروك عليكوا تعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع ... وحياة ربي فرحانة فيكم جداااا". 

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور لظهور أفعي الطريشة بكمبوند بالتجمع الخامس ما أدي إلي إصابة حالة من الزعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة أن سبب انتشار الطريشة هو قتل الكلاب والقطط من الشوارع.

ترشيحاتنا

أمريكي يخون زوجته مع قريبتها.. ونهاية القصة كارثة دمرت حياة عائلتين

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

الملف الشائك.. الكويت تكشف عن عزم 30 مواطنا إشهار المثلية

حاكم عربي يرفض لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي..تفاصيل

زيادة كبيرة في أسعار البيض.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-7-2019

تنظيم سيئ.. مدرب المنتخب السابق يسخر من الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها