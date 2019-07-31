سماح أنور عن انتشار ثعبان الطريشة في التجمع: وحياة ربي فرحانة فيكم جدا

أعربت الفنانة سماح أنور عن استيائها الشديد من قتل الكلاب والقطط بالشوارع، ما أدى إلى ظهور ثعبان الطريشة.
وقالت سماح أنور عبر صفحتها علي فيس بوك: "ربنا ماخلقش حاجة مالهاش لازمة .... مبروك عليكوا تعابين الطريشة (وغيره بقى) يا بتوع موتوا الكلاب والقطط اللي في الشوارع ... وحياة ربي فرحانة فيكم جداااا".
كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور لظهور أفعي الطريشة بكمبوند بالتجمع الخامس ما أدي إلي إصابة حالة من الزعر والرعب بين الأهالي بالتجمع، وربط بعض خبراء البيئة أن سبب انتشار الطريشة هو قتل الكلاب والقطط من الشوارع.