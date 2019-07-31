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بعد العودة.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من تدريباته مع ليفربول

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:41 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر استوري انستجرام من تدريباته مع فريق ليفربول.

وظهر محمد صلاح خلال التدريب مع فريقه ليفربول وهو يلتقط الكرة بيده اليسرى من أعلى، وذلك بعد عودته من إجازته بعد موسم طويل وشاق، انتهى بلعبه في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، مواجهة ودية اليوم، الأربعاء، أمام منافسه فريق ليون، وذلك في مدينة جنيف السويسرية، في السابعة مساءً.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في السوبر الإنجليزي "بطولة الدرع الخيرية".

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