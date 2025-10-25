قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وجّه الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط خالص التهاني إلى فريق مبادرة “100 يوم صحة” بقيادة الدكتورة دينا أبو صير، بمناسبة حصول محافظة دمياط على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وشمل التقييم مختلف الجوانب الميدانية والفنية والإدارية والخدمية التي نفذتها فرق المبادرات ضمن حملة “100 يوم صحة” في جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لجميع الفئات المستحقة.

وتضمنت أنشطة فرق المبادرات بمحافظة دمياط تنفيذ العديد من البرامج الصحية المهمة، من بينها:
• دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي (زيارة أولى / دورية).
• الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
• فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
• فحص المقبلين على الزواج.
• الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.
• الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن.
• صحة الأم والجنين.
• الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

وأكد الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط أن فرق المبادرات الرئاسية تواصل عملها بروح من الإخلاص والانتماء لتغطية جميع المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بالاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق شعار “صحة أفضل لكل مواطن”.

كما أعرب الدكتور وكيل الوزارة عن تقديره واعتزازه بجهود جميع أعضاء فرق المبادرات الرئاسية بمحافظة دمياط، مثمنًا ما يتحلون به من روح العمل الجماعي والانضباط التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، ومؤكدًا أن مديرية الصحة بدمياط ستواصل دعمها الكامل للمبادرات الصحية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي المحافظة.

وفي ختام تصريحه، وجّه الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط خالص الشكر والتقدير للدكتورة دينا أبو صير وفريق عمل مبادرة “100 يوم صحة” على ما بذلوه من جهود مخلصة وأداء متميز أسفر عن تحقيق هذا النجاح المشرف، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والإنجاز في خدمة أبناء محافظة دمياط.

دمياط محافظ دمياط الصحه محمد عبدالخالق

