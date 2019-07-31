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رياضة

حسن شحاتة يقترب من تدريب منتخب مصر.. وإيهاب جلال يرفض هذا المنصب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:30 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
عمرو الحلوانى
تلقى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى اتصالا هاتفيا من قبل أحد المسئولين فى الرياضة المصرية من أجل تولى منصب " المدرب العام " فى الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول.

ورفض إيهاب جلال تولى منصب المدرب العام فى الجهاز الجديد للمنتخب الوطنى، مؤكدا أنه مدير فني ولا يرغب فى تولى أى منصب آخر غير " المدير الفنى " .

وأكد إيهاب جلال أنه تحت أمر اتحاد الكرة والمسئولين عن الرياضة فى مصر حال وجود أى تفكير فى تواجده كمدير فنى وليس مدربا عاما.

وعلم " صدى البلد " أن إيهاب جلال تلقى معلومات بأنه سيعمل ضمن الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسن شحاتة والذى بات قاب قوسين أو أدنى من تولى المهمة بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة ، قبل ان يعتذر جلال رافضا منصب المدرب العام .

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