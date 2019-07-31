مضروب بطلقة فى دماغه.. مقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان في الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين بقتل شاب ثلاثيني داخل سيارته بميدان النهضة بالقرب من كوبري الجامعة.



الواقعة بدأت بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في دمائه داخل سيارته بالقرب من حديقة الحيوان بميدان النهضة، وانتقلت فرق النجدة والمباحث إلى موقع البلاغ، وتبين ان الجثة لشاب في نهاية العقد الثالث من عمره وبها عياري ناري بالرأس.



أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية، التي أجريت برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، ان الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، مقتولا داخل سيارته بطلق ناري في الرأس.



وباستكمال الإجراءات والتحريات، تبين أن الشاب وافد من أحد محافظات الوجه القبلي، ويعمل في محافظة الجيزة منذ سنوات، وأنه مطارد من قبل عائلة أخرى في واقعة ثأر.



كما شرحت التحريات، أن المتهمين بقتل الشاب تتبعوا خطواته حتى توقف في ميدان النهضة في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء، وأطلق أحدهم عيار ناري أصابه مباشرة في الرأس وأودى بحياته.



تحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهمين بقتل الشاب.