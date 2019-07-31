ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مضروب بطلقة فى دماغه.. مقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان في الجيزة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:48 م
اطلاق نار
اطلاق نار
ندي حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين بقتل شاب ثلاثيني داخل سيارته بميدان النهضة بالقرب من كوبري الجامعة.

الواقعة بدأت بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في دمائه داخل سيارته بالقرب من حديقة الحيوان بميدان النهضة، وانتقلت فرق النجدة والمباحث إلى موقع البلاغ، وتبين ان الجثة لشاب في نهاية العقد الثالث من عمره وبها عياري ناري بالرأس.

أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجريت برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، ان الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، مقتولا داخل سيارته بطلق ناري في الرأس.

وباستكمال الإجراءات والتحريات، تبين أن الشاب وافد من أحد محافظات الوجه القبلي، ويعمل في محافظة الجيزة منذ سنوات، وأنه مطارد من قبل عائلة أخرى في واقعة ثأر.

كما شرحت التحريات، أن المتهمين بقتل الشاب تتبعوا خطواته حتى توقف في ميدان النهضة في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء، وأطلق أحدهم عيار ناري أصابه مباشرة في الرأس وأودى بحياته.

تحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهمين بقتل الشاب.

موضوعات متعلقة

25 سنة تار بايت.. مصرع شخص بطلق ناري في أسوان

تحريات لفك اللغز.. مناظرة النيابة لجثة شاب فى صحراء أكتوبر: مهشم الجمجمة

ترشيحاتنا

مؤتمر الشباب 2019.. منشفها علينا ليه.. الرئيس السيسي يمازح وزير المالية

الملف الشائك.. الكويت تكشف عن عزم 30 مواطنا إشهار المثلية

العلوم الصحية ترد على قرار التعليم العالي بسحب تنسيقها

سأقتلك بالجريدة .. ذبابة أزعجت رئيس الفلبين وهذا رد فعله.. شاهد

عمرها 18 سنة.. وفاة بطلة مسلسل باب الحارة فى حادث سيارة مروع بـ بيروت

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين..تعرف على التفاصيل..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها