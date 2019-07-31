طهران قنبلة موقوتة.. خريطة تكشف أماكن تصنيع الصواريخ الإيرانية

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن إيران تمتلك حاليا 6 مصانع لإنتاج الصواريخ، تعمل جميعها حاليا، وذلك وفقا لبيانات مبادرة "التهديد النووي" الأمريكية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد مصنعان، أحدهما في الجنوب في سيرجان والآخر في شيراز، على بعد بضع مئات من الكيلومترات من ساحل الخليج.



وتابعت أن مصنع الإنتاج الرئيسي يقع في أصفهان، حيث يتم تصنيع الطائرات أيضا، بينما يوجد مركز الأبحاث في همدان بشمال غرب إيران بالقرب من حدود العراق.



وأوضحت أن مركز القلق الرئيسي لدى العالم الغربي يقع في العاصمة الإيرانية نفسها، في طهران حيث يوجد مركزين لإنتاج الصواريخ، كما أنها تستضيف 6 منشآت إنتاج صناعية إلى جانب 3 مراكز للتدريب للصناعات الفضائية والدفاعية.



ويبلغ مدى صاروخ "شهاب 3" الذي يبدو أنه قذيفة طهران المفضلة مسافة 2000 كيلومتر.



وأشارت "ديلي إكسبريس" إلى أن هذه الصواريخ يمكنها أن تصل إلى أهداف مثل رومانيا وإسرائيل، وقد أكد المسئولون الإيرانيون أنه يمكن تمديد مدى الصواريخ لمسافات أكبر بسهولة.



وكانت طهران قد زعمت أن إطلاق صاروخ "شهاب 3" يوم الجمعة الماضي كان "دفاعيا بالكامل" ، لكن قوة المقذوفات الباليستية دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الشعور بالذعر.



كما سلط إطلاق الصاروخ الضوء على قدرة إيران العسكرية، سواء أكانت صواريخ نووية أو صواريخ باليستية، وذلك في مواجهة التوترات العالمية المتزايدة.