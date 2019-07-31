ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طهران قنبلة موقوتة.. خريطة تكشف أماكن تصنيع الصواريخ الإيرانية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:55 م
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
رشا عبدالوهاب
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن إيران تمتلك حاليا 6 مصانع لإنتاج الصواريخ، تعمل جميعها حاليا، وذلك وفقا لبيانات مبادرة "التهديد النووي" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد مصنعان، أحدهما في الجنوب في سيرجان والآخر في شيراز، على بعد بضع مئات من الكيلومترات من ساحل الخليج.

وتابعت أن مصنع الإنتاج الرئيسي يقع في أصفهان، حيث يتم تصنيع الطائرات أيضا، بينما يوجد مركز الأبحاث في همدان بشمال غرب إيران بالقرب من حدود العراق.

وأوضحت أن مركز القلق الرئيسي لدى العالم الغربي يقع في العاصمة الإيرانية نفسها، في طهران حيث يوجد مركزين لإنتاج الصواريخ، كما أنها تستضيف 6 منشآت إنتاج صناعية إلى جانب 3 مراكز للتدريب للصناعات الفضائية والدفاعية.

ويبلغ مدى صاروخ "شهاب 3" الذي يبدو أنه قذيفة طهران المفضلة مسافة 2000 كيلومتر.

وأشارت "ديلي إكسبريس" إلى أن هذه الصواريخ يمكنها أن تصل إلى أهداف مثل رومانيا وإسرائيل، وقد أكد المسئولون الإيرانيون أنه يمكن تمديد مدى الصواريخ لمسافات أكبر بسهولة.

وكانت طهران قد زعمت أن إطلاق صاروخ "شهاب 3" يوم الجمعة الماضي كان "دفاعيا بالكامل" ، لكن قوة المقذوفات الباليستية دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الشعور بالذعر.

كما سلط إطلاق الصاروخ الضوء على قدرة إيران العسكرية، سواء أكانت صواريخ نووية أو صواريخ باليستية، وذلك في مواجهة التوترات العالمية المتزايدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تستعد لإجراء تجربة لصاروخ نووي.. صور

تتبع سياسة اللامبالاة.. إيران تهدد المنطقة بـ 100 صاروخ باليستي.. فيديو

وول ستريت: إيران تشكل تحديا للولايات المتحدة بعد اختبار صاروخ باليستي جديد

ترشيحاتنا

مضروب بطلقة فى دماغه.. مقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان في الجيزة

تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية

الفستان مش شفاف.. ديانا كرزون ترد بقوة على نائب أردني وصفها بالعارية

أب حنون وعطوف.. والدة هديل ماجد تروي كواليس مصافحة الرئيس لابنتها.. فيديو

الزمالك عمل خبطتين حلوين .. شوبير يشيد بصفقات الزمالك

أولى خسائر ترامب البريطاني.. الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها