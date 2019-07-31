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اقتصاد

الكيف .. المصريون اشتروا سجائر من الشرقية للدخان بـ 14 مليار جنيه في عام

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:34 م
سجائر
سجائر
علياء فوزى
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرقية ايسترن كومباني (EAST) خلال العام المالي 2018-2019، أنها حققت أرباحًا بلغت 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، انخفاض أرباحها بنسبة 11.1% على أساس سنوي، نتيجة 3 عوامل تصدرها الفوائد الدائنة وخسائر فروق العملة، فيما زادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة إلى انخفاض الدخل من الاستثمار بنحو 71 مليون جنيه، والفوائد الدائنة بقيمة 456 مليون جنيه، هذا بجانب زيادة خسائر فروق العملة بقيمة 106 ملايين جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2019، تراجع أرباحها بنسبة 15.77% على أساس سنوي بضغط من عاملين.

وأوضحت ايسترن كومباني، أنها حققت أرباحًا بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مقابل أرباح بلغت 3.43 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

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