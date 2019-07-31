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اقتصاد

سوني تهدد برفع أسعار أجهزة بلاي ستيشن بسبب قرارات ترامب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:56 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعلنت شركة سوني اليابانية عن احتمالات رفع أسعار بيع أجهزة "بلاي ستيشن" للتجزئة في الولايات المتحدة في حال قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة زيادة على الرسوم الجمركية لأجهزة ألعاب الفيديو الصينية الصنع، محذرة من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيعود بالضرر على المستهلكين.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال مدير الشؤون المالية في شركة سوني هيروكي توتوكي إن الشركة أخبرت الحكومة الأمريكية أن الرسوم الجمركية املرتفعة ستضر في نهاية المطاف بالاقتصاد الأمريكي.

وأضافت القناة أنه من المقرر ان تستانف الولايات المتحدة والصين محادثاتهما هذا الأسبوع لحل النزاع التجاري.

كان ترامب قرر في مايو الماصي زيادة تعريفات الاستيراد على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية إلى 25% وذلك من 10%. كما هدد بوضع التعريفة على ما قيمته 300 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية، بما في ذلك أجهزة بلاي ستيشن، في حال انهارت المفاوضات مع بكين.

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تحذير من شركة سوني.. ارتفاع أسعار أجهزة البلايستيشن

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