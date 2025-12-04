قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
اقتصاد

الأسهم الآسيوية تستقر وسط رهانات على خفض الفائدة الامريكية

الأسهم الآسيوية تستقر وسط رهانات على خفض الفائدة الامريكية
الأسهم الآسيوية تستقر وسط رهانات على خفض الفائدة الامريكية
أ ش أ

ظلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية في حالة هدوء خلال تداولات اليوم الخميس، متتبعة الارتفاعات الطفيفة في بورصة وول ستريت وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بينما قادت الأسهم اليابانية المكاسب مسجلة ارتفاعات قوية بدعم من أسهم التكنولوجيا وصانعي الرقائق.


ورغم الترقب الحذر في بقية الأسواق، خالفت الأسهم اليابانية الاتجاه العام، وقفز مؤشرا نيكي 225 وتوبكس بنسبة 1.6%، بدعم قوي من أسهم التكنولوجيا والرقائق.


وفي المقابل، بقيت الأسواق الآسيوية الأخرى أكثر تحفظاً، إذ يواصل المستثمرون مراقبة مؤشرات النمو الإقليمي والتطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على شهية المخاطرة.


كما أثرت المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية الامريكية والتغييرات المرتقبة في قيادة الفيدرالي العام المقبل على المعنويات، مع استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن نقص بعض البيانات الاقتصادية نتيجة الاضطرابات السابقة بسبب الإغلاق الحكومي.


وارتفع مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 الصيني بنسبة 0.3%، بينما ظل مؤشر شنجهاي المركّب شبه مستقر.


أما مؤشر هانج سنج في هونج كونج فصعد بنحو 0.2%، فيما ارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3%.


وكانت كوريا الجنوبية بين أكبر المتراجعين، حيث انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.6% كما تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%.


وفي أستراليا، أظهرت بيانات الميزان التجاري لشهر أكتوبر اتساع الفائض التجاري بأقل من التوقعات، مع تباطؤ ملحوظ في الصادرات نتيجة ضعف الطلب الخارجي على السلع الأساسية التي تعتمد عليها البلاد، ورغم ذلك، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%.


وتلقى المزاج الاستثماري دعماً من ترسيخ توقعات خفض الفائدة الأسبوع المقبل، بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع. فقد أظهر تقرير التوظيف بالقطاع الخاص (ADP) تباطؤاً في وتيرة التوظيف، بينما أشار مؤشر ISM لقطاع الخدمات إلى تراجع في نشاط قطاع الخدمات.


ويُسعِّر المتعاملون حالياً احتمالات تقارب 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الفيدرالي يوم 10 ديسمبر، وينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)غدا الجمعة، لما قد تحمله من تأثير إضافي على توقعات السياسة النقديّة الأمريكية.

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

حماس

حماس تدعوا الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته

الانتخابات

رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسكندرية حتى انتهاء الانتخابات

الدكتور محمد ممدوح

حقوق الإنسان: المخالفات الممنهجة اختفت في انتخابات الدوائر الملغاة

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

