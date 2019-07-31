قصة حمزة بن لادن.. من حمل لواء إرهاب تنظيم القاعدة إلى القتل في ظروف غامضة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، والذي وصفته بأنه أمير الإرهاب، لقى مصرعه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات استخباراتية تؤكد وفاة وريث إمبراطورية الإرهاب.





وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن. بي. سي نيوز" الأمريكية أن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة – 30 عامًا- وفقًا لما أكده ثلاثة مسئولين أمريكيين.





ولم يدل المسئولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن، أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.





وفي مارس الماضي، رصدت وزارة الخارجية الأمريكية حوالي مليون دولار كمكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات تقود إلى القبض على وريث أسامة بن لادن.





وأكدت السلطات الأمريكية أن حمزة ورث الطموحات الإرهابية لوالده، الذي يعتبر العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001.





وقالت وزارة العدل الأمريكية إن حمزة بث رسائل صوتية وفيديوهات دعا خلالها أنصاره إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.





وهدد حمزة بشن هجمات ضد الولايات المتحدة انتقامًا منها بعد قتل والده على يد وحدة أمريكية خاصة في مجمع سكني بباكستان في مايو 2011.





وظهر آخر بيان لوريث مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي، عبر الذراع الإعلامية للقاعدة، حيث دعا إلى ثورة في السعودية.





وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى زواج حمزة من ابنة عبدالله أحمد عبدالله القيادي في تنظيم القاعدة، والذي لعب دورًا في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا.





وتم العثور على فيديو لزفاف حمزة في مجمع أسامة بن لادن في أبوت آباد، وأطلقته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي. آي. إيه" في 2017.





ويعتقد أن حمزة بن لان من مواليد جدة عام 1989، وكان حمزة يلقب بأنه "ولي عهد الإرهاب"، حيث دارت التكهنات لعدة سنوات أنه يعيش بين باكستان وأفغانستات وسوريا وإيران. ويعتقد البعض أنه عاش مع والدته في إيران.



