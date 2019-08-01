بيع 300 ألف نسخة من Honor 9X في يوم واحد

باعت شركة هونور المملوكة لعلامة هواوى الصينية بالأمس 300 ألف نسخة من هاتفها Honor 9X، يأتى ذلك بعد ما تم فتح حجز الهاتف مسبقًا على الموقع الرسمي له.





وكشفت "هواوى" أن هذا الرقم كان حصيلة دقيقتين فقط بعد إتاحة الحجز الإلكترونى للهاتف، والذى ظهر لأول مرة رسمياً ضمن الصور الدعائية الأولى له، حيث التصميم الثورى، بالإضافة لكاميرا أساسية ثلاثية قوية.





يأتى Honor 9X بجسم زجاجى بالكامل، كما يمتلك الهاتف شاشة كبيرة قياسها 6.59 بوصة بتقنية LCD بدقة FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass 3 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.





ويمتلك Honor 9X معالجا قويا من نوع The Kirin 810، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 256 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.





ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 و2 والأخيرة بتقنية WIDE، وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.



