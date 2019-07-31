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أخبار العالم

أول رد فعل من ظريف بعد توقيع واشنطن عقوبات ضده

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:18 م
صدى البلد
حسام رضوان
في أول رد فعل له على توقيع وزارة الخزانة الامريكية عقوبات بحقه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن واشنطن فرضت بحقه عقوبات لانه يمثل تهديدا عليها.

وقال ظريف في تغريدة له عبر "تويتر" إن:"السبب الأمريكي لفرض عقوبات علي هو أنني الناطق الرئيسي باسم إيران في أنحاء العالم.هل الحقيقة مؤلمة حقا إلى هذا الحد؟ القرار ليس له تأثير علي أو على أسرتي لأنني ليست لي ممتلكات أو مصالح خارج إيران. شكرا لكم على اعتباري تهديدا كبيرا بهذا الشكل لجدول أعمالكم".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عبر قد قال عبر موقعه الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الاربعاء عقوبات فردية على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف لأنه تصرف أو زُعم أنه يعمل لصالح أو نيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن المرشد الإيراني علي خامنئي، الصادر بحقه عقوبات في 24 يونيو 2019.

وأضاف أن ظريف ينفذ الأجندة المتهورة للزعيم الإيراني الأعلى ، وهو الناطق الرسمي باسم النظام في جميع أنحاء العالم. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن سلوكه الأخير غير مقبول على الإطلاق. وأنه "في الوقت نفسه يحرم النظام الإيراني المواطنين الإيرانيين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في حين ينشر وزير الخارجية جواد ظريف دعاية النظام وتضليله في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الوسائط".

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