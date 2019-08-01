فكر قبل ما تتكلم.. نصائح للتحكم في الغضب

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الغضب من أكثر المشاكل التى تواجه الكثير من الأشخاص، ويعد الغضب رد فعل تلقائيًا لكن لابد من التعامل معه بطريقة إيجابية و صحيحة، حتى لا يؤثر على صحتك وعلاقاتك بالآخرين.





وأوضحت الدكتورة سالي الشيخ عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بعض النصائح والأمور التي يجب مراعاتها حتى تساعدك فى التحكم بغضبك، وتتمثل فى ..





- فكر قبل أن تتكلم

- إذا شعرت بأن غضبك يتصاعد غيّر من وضعية جسمك، إذا كنت جالسًا قف وإذا كنت واقفًا تحرك في الغرفة أو حتى غادر المكان.

- تجنب إلقاء اللوم والانتقاد، استخدم عبارة مثل "اولا" لوصف المشكلة ومناقشتها.

- امنح نفسك فترات راحة قصيرة خلال اليوم، بضع لحظات من الهدوء قد تساعدك على الشعور بأنك أفضل للتعامل مع الأمور المستقبلية .

- تخلص من الغضب عن طريق المسامحة ولا تحمل في نفسك أي مشاعر سلبية تغذي الغضب.

- ابحث عن الحلول الممكنة ، بدلا من التركيز علي الأخطاء التي تجن جنونك وتشعرك بالغضب، اعمل علي حل المشكلات.

- بعد أن تهدأ عبر عن غضبك ولكن بطريقه غير تصادمية، ووضح سبب غضبك.