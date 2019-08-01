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فن

يكبرون بسرعة.. صورة لـ سلمى حايك مع كلابها على السرير

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:29 ص
سلمى حايك
سلمى حايك
نشرت النجمة المكسيكة سلمى حايك صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لها على السرير برفقة كلبيها. 

وعلقت "سلمى" على الصورة قائلة: "إنهم يكبرون بسرعة" وهو ما عكس شدة تعلقها بكلبيها وحبها الشديد لهما.

وعلى صعيد آخر، انضمت سلمى حايك إلى فيلم The eternals من إنتاج استديوهات مارفل السينمائية، والذي ستشاركها في بطولته النجمة الأمريكية انجلينا جولي. 

وThe Eternals هم الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا تاريخه وحضاراته، ومن المقرر أن يشارك في بطولته بجانب "أنجلينا" الممثل ريتشارد مادين في أول تعاون بينهما.

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