أطباء بلا حدود تدين قصف الحوثي للمستشفيات

دانت منظمة أطباء بلا حدود، القصف المدفعي الذي نفذته الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، واستهدف مستشفى "الثورة" في مدينة تعز، وأدى إلى تضرر سيارة إسعاف خاصة بالمستشفى.





وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان نشرته شبكة "سكاي نيوز"، أنه "وقعت قذيفة على مقربة من مستشفى الثورة المدعوم من قبل أطباء بلا حدود في مدينة تعز، وسقطت القذيفة على بعد 15 مترًا من مكتب ومقر أطباء بلا حدود".





وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن وقوع هذه القذيفة في مستشفى الثورة ليست المرة الأولى، فقد وقعت حوادث مشابهة قبل عام تقريبًا من الآن، وقُصف مجمع المستشفى عدة مرات، وأصيب حينها 6 أشخاص وتضررت البنية التحتية.





وكانت الميليشيات قد قصفت العام الماضي بقذائف كاتيوشا مستشفى الثورة بتعز والذي ترعاه منظمة أطباء بلا حدود مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المختبر المركزي التابع له.



