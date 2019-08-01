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حوادث

نتيجة الحفر.. انهيار عقار من 4 أدوار في حدائق القبة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:41 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
صدي البلد
انهار عقار بمنطقة، شارع الخليل إبراهيم من شارع مصر والسودان، بحي الحدائق، وتم على الفور إبلاغ الإسعاف والمطافئ للتعامل مع الحادث.

وبالمتابعة مع الحي، تبين انهيار في الجزء الخلفي من العقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم نتيجة أعمال حفر برخصة في العقار رقم 15 الخليل إبراهيم، ويتكون العقار رقم 13 من دور أرضي + 3 أدوار وهو عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية ويوجد 3 أشخاص مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الزهراء الجامعي، كما تم التنبيه على رئيس الحي بعمل التحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

ووجه محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، وتم التنسيق مع التضامن لإيواء الأسر وجارٍ المتابعة.

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