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فن

بعد قطع علاقتهما.. ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:46 ص
أصالة VS أنغام
أصالة VS أنغام
سعيد فراج
حرصت ياسمين عيسى (ضرة الفنانة أنغام)، على تهنئة الفنانة السورية أصالة نصري بمناسبة اقتراب موعد طرح ألبوم الأخيرة، الذي يحمل اسم «فى قربك»، وينتظر طرحه في سوق الـ CD خلال شهر أغسطس الجاري.

ونشرت ياسمين عيسى (ضرة أنغام)، صورة لـ بوستر ألبوم أصالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: «مبروك حبيبتى»، وأشارت للأخيرة في التعليق.

يأتي ذلك بعد انقطاع علاقة أصالة وأنغام، بسبب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ياسمين عيسى، التي تربطها صلة نسب بـ أصالة، حيث إن ياسمين هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان المتزوج من الفنانة السورية.

على جانب آخر، أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن جدول حفلات صيف لندن 2019، حيث تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي لها مع الفنان ماجد المهندس، في العاصمة الإنجليزية، يوم 13 أغسطس المُقبل.
بعد قطع علاقتهما.. ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم

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