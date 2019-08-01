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تعليم

التعليم العالي: 117 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2019 حتى الآن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:14 ص
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2019
نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 /2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي.

وقد وجه عطا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل. 

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الأربعاء الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.

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