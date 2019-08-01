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محافظات

حملة مكبرة بفارسكور لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:35 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
زينب الزغبي
شنّت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالتنسيق مع قسم شرطة فارسكور وإدارة ري فارسكور والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة لازالة التعديات على أملاك الدولة في نطاق المركز. 

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الخميس- عن تنفيذ 31 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 5056 تابعة لهندسة ري فارسكور، و6 قرارات إزالة تعدي على الأرض الزراعية وقرارات مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2018 واتُخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك. 

وتأتي الحملة في إطار الحملات التى تشنها المحافظة لإزالة كافة أوجه التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحرم النيل. 

ومن المقرّر أن تستمر الحملات لإزالة كافة حالات التعدى في نطاق مركز ومدينة فارسكور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حملة مكبرة بفارسكور لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور
حملة مكبرة بفارسكور لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور
حملة مكبرة بفارسكور لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور
حملة مكبرة بفارسكور لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور
حملة مكبرة بفارسكور لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. صور

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