شاهد.. مقتل 32 شخصا في هجوم حوثي استهدف عرضا عسكريا بـ عدن

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو لـ انفجار وقع خلال استعراض عسكري اليوم، الخميس، في عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.



وقالت مصادر طبية وأخرى أمنية إن عدد القتلى بلغ حتى الآن 32 على الأقل.



وأعلنت ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الهجوم. وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحركة المتحالفة مع إيران أنها استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.



وزعمت قناة المسيرة اليمنية أن بين القتلى قائد عسكري.