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منذ أنباء محاكمته.. أول ظهور لـ البشير في عزاء والدته.. شاهد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:34 ص
أول ظهور لـ البشير
أول ظهور لـ البشير في عزاء والدته
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام السودانية اليوم الخميس مقطع فيديو يكشف أول ظهور للبشير منذ أنباء محاكمته وهو يستقبل عزاء والدته.

واستقبل متظاهرون، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أثناء حضوره جنازة والدته حسب صحيفة "الانتباهه" السودانية.

وحضر البشير عزاء والدته هدية محمد الزين وأدى صلاة المغرب في مكان العزاء وسط حراسة مشددة، فيما هتف بعض الحاضرين أثناء خروجه عائدا للسجن (عائد عائد يا البشير).

وقالت الصحيفة السودانية، إن البشير وصل إلى مراسم جنازة والدته التي توفيت مساء الاثنين الماضي في مستشفى علياء العسكري عن 92 عاما، وتواجد في مراسم الدفن، رغم أن العديد من المغردين طالبوا السلطات بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن، مبررين مطلبهم بما كان يفعله هو وأركان نظامه أثناء فترة حكمهم، حيث "كانوا يمنعون المعتقلين السياسيين من تلقي العلاج في بعض الأحيان، ويحرمونهم من تقديم واجب العزاء حتى بأقرب الأقربين".

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