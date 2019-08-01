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لن تستغرق وقتا طويلا.. الاحتلال يهدد بحرب جديدة على غزة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:52 ص
الاحتلال يهدد بحرب
الاحتلال يهدد بحرب جديدة على غزة
سمر صالح
هدد جيش الاحتلال بحرب قادمة مع قطاع غزة تشمل ضربات قاسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدًا أنها ستكون قصيرة ولن تستغرق مدة طويلة على غرار حرب عام 2014.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح جيش الاحتلال أنه تعلم من حرب عام 2014 والتي استمرت 50 يوما بالإضافة إلى عما يجري على الحدود خاصة مسيرات العودة التي بدأت العام الماضي، زاعما "نمتلك القدرات والمخابرات لإلحاق أضرار جسيمة بالجماعات المسلحة في فترة زمنية قصيرة، إذا اندلعت الحرب".

فى السياق نفسه، زار رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي القيادة الجنوبية ووافق على الخطط التشغيلية للحرب، بما في ذلك إنشاء وحدة إدارية مركزية لإعداد قائمة بالأهداف المحتملة في غزة في حالة نشوب حرب.

وقالت الصحيفة إن عملية الاستعداد للحرب تتضمن تعاون جميع القطاعات في جيش الاحتلال وتركز على تمكين الاستخبارات، وربط الوحدات الميدانية بالمعلومات الاستخبارية وزيادة تدريب القوات، والدعم اللوجستي المكثف.

وأنهى الجيش الإسرائيلي، أمس، الأربعاء، تدريبات واسعة النطاق تحاكي اندلاع حرب عند حدود إسرائيل الجنوبية والشمالية، وتشمل سيناريو شن حرب جديدة على قطاع غزة بتوجيه ضربات مكثفة على مواقع "حماس" واستخلاص الدروس من حرب غزة 2014 وتوسيع رقعة العمليات الهجومية في القطاع.

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