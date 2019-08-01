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ديني

اشتريت الأضحية وماتت قبل العيد فما الحكم.. الإفتاء تجيب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:51 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد
ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟"

ردت الإفتاء: الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، تتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.

وأضافت الإفتاء فى إجابتها، أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.

وأكدت أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".

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