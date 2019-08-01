محمد الننى يستعد لـ موسم جديد مع أرسنال.. والجمهور: بالتوفيق يا دولي

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال مقطع فيديو جديد عبر "إنستجرام".



وظهر محمد الننى في مقطع الفيديو وهو يؤدي بعض التمارين داخل إحدى الصالات الرياضية.



وتفاعل عدد كبير من متابعى محمد النني مع مقطع الفيديو: "بالتوفيق يا كابتن.. هترجع أحسن إن شاء الله" ، و"بالتوفيق يا دولي".



وتواصل غياب الثنائي محمد النني وأليكس أيوبي عن قائمة فريقهما أرسنال بالمباريات الودية هذا الصيف، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.