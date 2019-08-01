ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قادما من تل أبيب.. جاريد كوشنر يصل القاهرة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:09 م
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، اليوم، الخميس، قادما من تل أبيب، في إطار جولة بالمنطقة تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي خلال الزيارة للقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عملية السلام في المنطقة.

وزار جاريد كوشنر إسرائيل فى وقت سابق، لعدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه حول "صفقة القرن"، أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد العاهل الأردني لمستشار الرئيس الأمريكي، ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، والتشديد على ضرورة ضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ترشيحاتنا

بعد قطع علاقتهما.. ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم

وفاة عادل إمام.. لماذا تتكرر شائعة رحيل الزعيم

من أجل العلم .. فتاة بريطانية لقيت مصرعها بسبب الأبحاث العلمية

محمد يوسف يكشف عن كنز فريق الأهلي ..فيديو

شاهد.. جلد شاب وفتاة بتهمة ممارسة الفاحشة في إندونيسيا

المستكاوي يكشف عن رأيه بـ الإسماعيلي عقب رحيل متولي وعواد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور