قادما من تل أبيب.. جاريد كوشنر يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، اليوم، الخميس، قادما من تل أبيب، في إطار جولة بالمنطقة تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.



ومن المقرر أن يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي خلال الزيارة للقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عملية السلام في المنطقة.



وزار جاريد كوشنر إسرائيل فى وقت سابق، لعدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه حول "صفقة القرن"، أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.



وأكد العاهل الأردني لمستشار الرئيس الأمريكي، ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، والتشديد على ضرورة ضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.