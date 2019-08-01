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فن

هاشتاج عمرو دياب يجتاح تويتر.. ومغردون: شكلك هتولعها في الصيف

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
منار نور
طرح الفنان عمرو دياب الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد والتي تحمل اسم "أنا غير".

وسبق أن طرح عمرو دياب، البوستر الخاص بالألبوم، كاشفًا عن اسمه "أنا غير" والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع الشاعر أحمد مرزوق.

كما طرح عمرو دياب أيضا برومو أغنية "بحبه" التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عمرو_دياب، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.

وجاءت التعليقات كالتالى:

#عمرو_دياب انت غير ياهضبة شكلها اغنية الصيف بس ديه الريميكس

في قلوب مهما هتنساها هتعيش تلقاها دايما فاكراك
#عمرو_دياب

شكلك هتولعها فالصيف ياهضبة

تيجى نتحدى حب كبير .. مفيش خلاص تفكير .. انا خارج الحسابات 😎
#عمرو_دياب
#انا_غير

دا العمر ابتدا من لمسة ايد
#عمرو_دياب

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