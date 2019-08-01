تركي آل الشيخ يطرح اختبارا.. وهاني رمزى يرد

نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، اختبار سمع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وكتب تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصى: "شغل المقطع ثم راقب حركة المؤشر إلى أن تبدأ بسماع الصفير.. تعتبر الدرجة التي بدأت عندها بسماع الصفير مقياس سمعك

150 فوق خارق

140 قوي

130 فوق الممتاز

120 سمعك 100%

110 سمعك رائع

100 - جيد جدا

90 -متوسط

80 -عادي

70 - سيئ

60 - بعمر 70

50 -40 - بعمر 90 أقل من ذالك بتوحشنا.



وأدى هانى رمزى الاختبار وقال: "إيه ده انا طلعت متوسط.. وأنا كنت فاكر نفسى ممتاز.. العمل إيه دلوقت؟ ابتديت أتوغوغش على نفسى".



وأضاف هاني رمزي: "والله يا سيادة المستشار اتخضيت على نفسى بس فعلا الطول له أحكام والحمد لله على كده، المصيبة إنى لسه بطولّ".