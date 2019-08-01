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فن

بـ بابيون.. حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:41 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان حسن الرداد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر حسن الرداد فيها وهو يرتدى قميصًا أبيض وبابيون أسود، وذلك فى أحدث ظهور له. 

وخطفت إطلالة حسن الرداد أنظار متابعيه حيث تفاعل معه عدد كبير من الجمهور معلقين:
برنس 
ربنا يحميك
منور يا ماو 
الجمال كله 

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية كان مسلسل "الزوجة18" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى.

وشارك في بطولة مسلسل "الزوجة 18" سلوى خطاب، محمود البزاوي، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، وإيناس كامل، وغيرهم، وهو من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.
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