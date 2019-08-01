بـ بابيون.. حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نشر الفنان حسن الرداد، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهر حسن الرداد فيها وهو يرتدى قميصًا أبيض وبابيون أسود، وذلك فى أحدث ظهور له.





وخطفت إطلالة حسن الرداد أنظار متابعيه حيث تفاعل معه عدد كبير من الجمهور معلقين:

برنس

ربنا يحميك

منور يا ماو

الجمال كله





يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية كان مسلسل "الزوجة18" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى.



